المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، داعيًا المواطنين والمواطنات من حملة شهادة الكفاءة فما فوق بالرياض إلى المسارعة في التسجيل على هذه الوظائف.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأعلن المركز أن الوظائف الشاغرة على المسميات التالية :

باحث

مدير منتج

مساعد إداري

محلل ابتكار

أخصائي علاقات عامة

مصور

أخصائي صوتيات ومرئيات

أمين مستودع

منسق تدريب

باحث قانوني

مصمم موشن جرافيك

مصمم جرافيك أول

كاتب تقني

محلل بيانات

دعم فني

مهندس شبكات

مطوّر

مراقب جودة أعمال

أخصائي نظم تعليمية

مدير مالي

مشرف صيانة

موظف أمن

مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن)

كاتب محتوى

مصمم تجربة المستخدم

سكرتير تنفيذي

أخصائي تدريب وتوعية

موظف استقبال

سائق

أخصائي مشتريات

أخصائي توظيف

مدير إدارة تطوير الأعمال

مدير إدارة المراجعة الداخلية

شروط وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وحدد المركز شروط كل وظيفة والمهام والمسؤوليات الوظيفية التي سيضطلع بها المرشح بعد قبوله النهائي، ومن بين شروط شغل وظيفة باحث أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في (جميع التخصصات)، ويفضل الماجستير أو ما يعادل ذلك مع خبرة 3 سنوات على الأقل في نفس المجال.

وأضاف المركز أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط من خلال زيارة موقع المركز على الرابط التالي (هنا) خلال المدة الزمنية المحددة لكل وظيفة.

شارك الخبر







شارك الخبر