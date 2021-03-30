صالح الشهري: مشوار التصفيات ما زال طويلًا

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري، عن سعادته بعودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مشوار الأخضر في التصفيات الآسيوية ما زال طويلًا.

صالح الشهري – لاعب #منتخبنا_الوطني :

المشوار لازال طويل وتبقى ثلاث مباريات مهمة، و ودية الكويت كانت تحضيرية و أخذنا المهم منها.#السعودية_فلسطين pic.twitter.com/B6O7uxdper — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021

صالح الشهري يُعلق على الفوز أمام فلسطين:

وعلق صالح الشهري على مباراة السعودية ضد فلسطين، قائلًا: “هذا أقل ما نقدمه للأخضر، لكن مشوارنا في التصفيات ما زال طويلًا.. تبقى لنا 3 مباريات مهمة قبل التصفيات النهائية”.

وتابع: “أمام فلسطين ظهرنا بمستوى مغاير عن ظهورنا في اللقاء الودي أمام الكويت، لأن المباراة الأخيرة تعتبر مباراة تحضيرية، وهدفنا منها كان الفوز بأقل الأضرار، عكس مباراة فلسطين الرسمية التي توفقنا بها”.

وأبدى صالح الشهري الذي سجل ثنائية اليوم، في ختام تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، سعادته بعودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب بسبب جائحة كورونا، متمنيًا في الوقت ذاته رؤية الملعب مكتظ بالجماهير في وقت قريب.

السعودية ضد فلسطين:

ولعبت السعودية ضد فلسطين اليوم على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وفاز الأخضر بخماسية دون رد في أول مباراة تشهد حضور الجماهير منذ جائحة كورونا.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى المونديال، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

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