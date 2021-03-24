صدمة جديدة لـ الأهلي بعد إقالة فلادان

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي تلقى صدمة جديدة، وذلك بعد رحيل المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش وتعيين المدرب الوطني يوسف عنبر.

وجاءت إقالة فلادان بسبب سوء النتائج التي حققها الراقي، وكان آخرها الخسارة من نادي الفتح السبت الماضي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب عدم السماح لـ عنبر بإصدار بطاقة مدرب:

ولن يُسمح لـ يوسف عنبر بإصدار بطاقة مدرب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ كونه كان مدربًا سابقًا لنادي البكيرية بالموسم الحالي وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن عنبر لن يقود الأهلي من الملعب ولن يدخل مع الفريق إلى الملعب لأنه قاد البكيرية بالموسم الحالي، وبالتالي غير مسموح له بقيادة فريقين في نفس الموسم.

تأثير عدم تواجد عنبر مع لاعبي الأهلي بالملعب:

وهذا الأمر قد يؤثر سلبًا على لاعبي الراقي، خاصة أن تواجد المدرب معهم في أرض الملعب سيكون له عامل السحر من أجل تنفيذ التعليمات المطلوبة منهم، خاصة أن جمهور الراقي لن يتحمل أي تعثر خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق الكروي الأول بـ الأهلي عانى من النتائج السلبية تحت قيادة فلادان، حيث خسر 5 مرات متتالية في الدوري وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُعتبر النقطة المضيئة الوحيدة للمدرب عنبر مع الأهلي، كانت قيادته للفريق في عام 2002 للفوز بلقب كأس ولي العهد أمام نادي الاتحاد، كما درب الفريق في ولاية ثانية بدوري أبطال آسيا في عام 2019، حيث خسر مباراة وفاز في اثنتين، ولم يستمر كثيرًا ليرحل.

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