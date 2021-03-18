صدمة لـ الهلال قبل لقاء القادسية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تلقى فريق الهلال صدمة وذلك قبل مواجهة القادسية بعد غد السبت في الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الأزرق لتحقيق الفوز على القادسية، وذلك من أجل الانفراد بصدارة دوري المحترفين، في ظل مطاردة نارية من نادي الشباب.

سبب غياب عبدالله الحمدان:

وذكر الإعلامي خالد العمار عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب عبدالله الحمدان لن يشارك مع أزرق العاصمة أمام القادسية، وذلك بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن الهلال كان فاز على نادي الوحدة الخميس الماضي برباعية مقابل هدفين بالجولة الـ23 من دوري المحترفين.

وكان الحمدان انضم إلى الأزرق في يناير الماضي قادمًا من نادي الشباب لمدة خمسة مواسم.

رسالة من مشجع مغربي لـ جوميز:

وفي وقت سابق، وجه مشجع للأزرق من المغرب، رسالة باللغة الفرنسية للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز قبل 7 جولات من نهاية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر المشجع المغربي إبراهيم بيندكور عبر حسابه في “تويتر” رسالة للاعب الفرنسي قائلًا له: “اسمعني جيدًا أيها الأسد، تبقت فقط 7 مباريات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عليك استغلال جميع الفرص المتاحة من أجل الفوز بالدوري، حيث سيكون هذا الأمر بسببك”.

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