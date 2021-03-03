صفقتان أمام النصر لتعويض غياب كيم جين سو

المواطن - محمد سمعه

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لا تزال أزمة قيد لاعب بديل للاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو في نادي النصر، مستمرة مع العالمي، الذي يبحث الآن من بين صفقتين عن اختيار العنصر الأنسب؛ لتعويض غياب اللاعب الكوري الذي خرج من قائمة الفريق بسبب احتياجه لـ6 أشهر للعلاج بعد إصابته بقطع في الرباط الصلبي.

ويُفاضل العالمي حاليًّا بين الأرجنتيني خوان سانشيز مينو لاعب نادي إستوديانتس الأرجنتيني والبرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق.

شروط تسجيل النصر لصفقة بديلة:

جدير بالذكر أن مجلس إدارة العالمي كان تقدم بطلب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل قيد بديل للاعب الكوري كيم جين سو، حيث حدد اتحاد القدم عدة شروط من أجل الموافقة على طلب العالمي، وهي أن تكون إصابة كيم جين سو مستمرة حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية، إضافة أن تكون الصفقة الجديدة للعالمي لاعبًا حرًّا لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ.

وقالت صحيفة الرياضية: إن اللجنة الطبية باتحاد القدم وافقت على طلب النصر من أجل قيد بديلًا للاعب كيم جين سو، حيث تم التأكد من إصابة اللاعب الكوري الجنوبي حتى نهاية أكتوبر المقبل.

مباراة الرائد شهدت إصابة مؤلمة لـ كيم جين سو:

يذكر أن كيم جين سو كان تعرض لإصابة في مباراة العالمي والرائد ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وعلى إثرها تبين أنه سيغيب عن الفريق لفترة طويلة، مما جعل الإدارة برئاسة صفوان السويكت تتفاوض معه لإخراجه من قائمة الفريق بالموسم الحالي.

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