صقيع متوقع ودرجة حرارة تلامس التجمد خلال ساعات

المواطن - الرياض

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توقع خبير الطقس والمناخ نزيه الحيزان، أن تنخفض درجات الحرارة شمالًا لمستويات الصقيع وقد تلامس حاجز التجمد في الأماكن المكشوفة، وذلك في الساعات القادمة وفترة السحر والصباح الباكر.

الموجة الغبارية:

وأضاف الحيزان في تغريدات له عبر تويتر: أن حدود الموجة الغُبارية الآن وهي تُخيم على أجواء وسط وشرق وشمال شرق المملكة؛ بعد أن عانقت أجواء الشمال وحولت نهارها إلى ليل؛ بدأت تنجلي رويدًا رويدًا مع بقاء الرياح نشطة شمالًا حتى منتصف الليل، بينما في الوسط والشرق سيستمر تأثير الغبار حتى منتصف الليلة وتبدأ تنجلي غدًا على الظهيرة.

عاصفة على الرياض والشرقية:

وأكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن قوة العاصفة الجوية التي تمر بها البلاد، تتركز على الرياض والشرقية.

وقال المركز: الآن تتمركز قوة العاصفة على العاصمة الرياض والشرقية، ومن ثم تتحرك جنوبًا إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقتين.

وتوقع المركز، أن تؤثر تلك العاصفة صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

الدفاع المدني يحذر من حالة حمراء:

من جانبها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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