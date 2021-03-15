صورة من وليد عبدالله تصدم جماهير النصر

المواطن - محمد سمعه

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صدم وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، جماهير العالمي، وذلك بعد نشره صورة أثارت قلقهم حول عدم جاهزيته للمشاركة بالمباريات.

ولم يشارك وليد عبدالله مع العالمي حتى الآن في أي مباراة بالموسم بسبب الإصابة، حيث طالب جمهور العالمي بمشاركته بسبب تراجع مستوى الحارس الأسترالي برادلي جونز بالفترة الأخيرة.

وليد عبدالله لا زال يُعاني من الإصابة

ونشر حارس العالمي صورة عبر حسابه في ” سناب شات” حيث أظهرت خضوعه لجلسة علاج طبيعي على قدميه، في إشارة منه لمواصلة غيابه عن مباريات العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكان سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لـ النصر، كان طالب بعودة وليد عبدالله لحماية عرين العالمي وذلك للحد من أخطاء الحارس الأسترالي جونز بالفترة المقبلة.

ويلعب وليد عبدالله مع العالمي منذ عام 2017، حيث انضم وقتها لأصفر العاصمة، قادمًا من نادي الشباب.

النصر يواجه العين غدًا بـ كأس الملك

يذكر أن العالمي يستعد غدًا الثلاثاء، لمواجهة فريق العين في ربع نهائي كأس الملك، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ثلث من مساء الثلاثاء.

ويرغب العالمي في الاستمرار في المنافسة على بطولة كأس الملك، من أجل الفوز بها بعد خسارته للقب في اللقاء النهائي بالموسم الماضي على يد نادي الهلال بنتيجة هدفين لهدف.

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