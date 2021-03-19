‎الرئيسية
العالم
 صور.. ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟
بعد شرائه بـ4.5 مليون دولار

 صور.. ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟

2021/03/19
الساعة 6:14 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
 صور.. ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟ داخل القصر
المواطن- متابعة

حقق دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس السابق، ربحًا كبيرًا قدره 3.6 مليون دولار، بعد أن باع قصره الهامبتونز، مقابل 8.14 مليون دولار، بعد أقل من عامين من شرائه مقابل 4.495 مليون دولار.

وقالت صحيفة ديلي ميل: إن ترامب جونيور وصديقته كيمبرلي جيلفويل سينضمان إلى أفراد عائلة ترامب، في فلوريدا، ولم يتم إدراج بيع منزل هامبتنز علنًا، لذلك جرى بيعه بسرعة، ولم يتم الكشف عن هوية مشتري العقار.

 ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟

 ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟ (7)
القصر من الداخل

مواصفات قصر ترامب جونيور:

ويقع القصر على مساحة 9200 قدم مربع، ويتكون من سبع غرف نوم، على مساحة 3.9 فدان، ويضم مسبح جاكوزي ومنتجعًا صحيًّا وشلالًا، ويقع على مسافة قريبة من الشاطئ المحلي والمطاعم والمحلات التجارية الراقية.

 صور.. ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟ - المواطن

 ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟
إطلالة القصر

لم شمل العائلة:

وبحسب المعلومات فإن ترامب الابن وصديقته يبحثان عن منزل على بعد 80 ميلًا من ميامي، حيث تقيم إيفانكا مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة، بينما يقيم الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا بعد انتهاء ولايته في يناير الماضي.

 صور.. ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟ - المواطن

 ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟ (7)
القصر من الداخل


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :