 صور.. ترامب جونيور يبيع قصره كم بلغ ثمنه ؟

المواطن- متابعة

حقق دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس السابق، ربحًا كبيرًا قدره 3.6 مليون دولار، بعد أن باع قصره الهامبتونز، مقابل 8.14 مليون دولار، بعد أقل من عامين من شرائه مقابل 4.495 مليون دولار.

وقالت صحيفة ديلي ميل: إن ترامب جونيور وصديقته كيمبرلي جيلفويل سينضمان إلى أفراد عائلة ترامب، في فلوريدا، ولم يتم إدراج بيع منزل هامبتنز علنًا، لذلك جرى بيعه بسرعة، ولم يتم الكشف عن هوية مشتري العقار.

مواصفات قصر ترامب جونيور:

ويقع القصر على مساحة 9200 قدم مربع، ويتكون من سبع غرف نوم، على مساحة 3.9 فدان، ويضم مسبح جاكوزي ومنتجعًا صحيًّا وشلالًا، ويقع على مسافة قريبة من الشاطئ المحلي والمطاعم والمحلات التجارية الراقية.

لم شمل العائلة:

وبحسب المعلومات فإن ترامب الابن وصديقته يبحثان عن منزل على بعد 80 ميلًا من ميامي، حيث تقيم إيفانكا مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة، بينما يقيم الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا بعد انتهاء ولايته في يناير الماضي.

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