صور تكشف عن غارة غامضة شمالي سوريا

المواطن- متابعة

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أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية أن ضربة صاروخية أشعلت حرائق في منطقة كبيرة توجد فيها ناقلات نفط عادة، وتستخدم قوات المعارضة المدعومة من تركيا شمالي سوريا هذه المنشأة.

وألقت جماعات المعارضة السورية باللوم على روسيا في الهجوم الذي وقع بالقرب من بلدتي جرابلس والباب بالقرب من الحدود مع تركيا.

ضحايا الغارة الغامضة

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير، إن سفنًا حربية روسية في البحر المتوسط أطلقت ثلاثة صواريخ أصابت مصافي نفط بدائية وشاحنات صهاريج في المنطقة، مضيفًا أن أكثر من 180 شاحنة وصهريجًا احترقت في الحريق الهائل، وقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 24.

وأظهرت صور بالأقمار الاصطناعية لشركة بلانيت لابز، حللتها وكالة أسوشيتد برس الأحد، حريقًا اندلع في منطقة بالقرب من جرابلس بين يومي الجمعة والسبت صباحًا.

وأظهرت صور سابقة بالأقمار الاصطناعية للموقع، على بعد 75 كيلومترًا (45 ميلًا) شمال شرق مدينة حلب السورية، مئات الشاحنات الصهريجية متجمعة في المنطقة، كما أظهرت صورة من يوم السبت علامات احتراق في جميع أنحاء المنطقة التي كانت فيها الشاحنات ذات يوم.

أما الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة ناسا والتي تراقب الومضات المرتبطة بالحرائق أو الانفجارات، وثقت الحرائق في الموقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

إطلاق صواريخ من سفينة حربية روسية حدث نادر

ولفتت سكاي نيوز إلى أن إطلاق صواريخ من سفينة حربية روسية يعد حدثًا نادرًا، ومن جهة أخرى لم تعلق روسيا على الاتهامات.

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