صور.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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إذا كنت تشعر بالشغف تجاه التصاميم الداخلية، فربما عليك النظر داخل المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة، من غرفة الطعام الفخمة في قصر واديسون، إلى القاعة الحجرية البيضاء التي بُنيت لأول رئيس وزراء بريطاني.

أجمل التصميمات الداخلية في المنازل الإنجليزية

ويُشار إلى أن القرنين الـ 16 والـ 17 قد شكلا البداية للهندسة المعمارية الإنجليزية، وذلك عندما قام ملك إنجلترا، هنري الثامن، بهدم الأديرة، وأوقف بناء الكنائس الجديدة، حينها لجأت الطبقات العليا الغنية إلى بناء قصور كبيرة بدلًا من ذلك.

ومنذ ذلك الحين، كانت إنجلترا موطنًا لبعض أجمل التصميمات الداخلية على الإطلاق، ويُعد هادون هال من بين أحد المنازل القليلة التي ما زالت على حالتها منذ القرن الـ 15، ويتألف تصميمه الداخلي من الخشب والحجر والطلاء الجصي الذي يخلو من الألوان الصناعية.

وفي شرق ساسكس بُني منزل شارليستون هاوس في ذروة الحرب العالمية الأولى، وعاش في هذا المنزل الرسمان دنكان جرانت وفانيسا بيل وتشتهر غرفه بالأثاث الرائع والتحف والمنسوجات المطرزة ذات الألوان المختلفة.

كتاب Great English Interior

ووثق مصمم الديكور الداخلي، ديفيد مليناريك، أجمل التصاميم الداخلية في إنجلترا عبر القرون الخمسة الماضية في كتابه Great English Interior.

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