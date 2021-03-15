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صور.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ
 القرنان الـ 16 والـ 17 شكلا البداية للهندسة المعمارية الإنجليزية

صور.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ

2021/03/15
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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صور.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ Willton House
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت تشعر بالشغف تجاه التصاميم الداخلية، فربما عليك النظر داخل المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة، من غرفة الطعام الفخمة في قصر واديسون، إلى القاعة الحجرية البيضاء التي بُنيت لأول رئيس وزراء بريطاني.

فيديو.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ
القاعة الحجرية البيضاء التي بُنيت لأول رئيس وزراء بريطاني

أجمل التصميمات الداخلية في المنازل الإنجليزية

ويُشار إلى أن القرنين الـ 16 والـ 17 قد شكلا البداية للهندسة المعمارية الإنجليزية، وذلك عندما قام ملك إنجلترا، هنري الثامن، بهدم الأديرة، وأوقف بناء الكنائس الجديدة، حينها لجأت الطبقات العليا الغنية إلى بناء قصور كبيرة بدلًا من ذلك. 

ومنذ ذلك الحين، كانت إنجلترا موطنًا لبعض أجمل التصميمات الداخلية على الإطلاق، ويُعد هادون هال من بين أحد المنازل القليلة التي ما زالت على حالتها منذ القرن الـ 15، ويتألف تصميمه الداخلي من الخشب والحجر والطلاء الجصي الذي يخلو من الألوان الصناعية.

فيديو.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ
haddon hall ضمن المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة

 وفي شرق ساسكس بُني منزل شارليستون هاوس في ذروة الحرب العالمية الأولى، وعاش في هذا المنزل الرسمان دنكان جرانت وفانيسا بيل وتشتهر غرفه بالأثاث الرائع والتحف والمنسوجات المطرزة ذات الألوان المختلفة.

فيديو.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ
Spencer House

كتاب Great English Interior

ووثق مصمم الديكور الداخلي، ديفيد مليناريك، أجمل التصاميم الداخلية في إنجلترا عبر القرون الخمسة الماضية في كتابه Great English Interior.

فيديو.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ
كتاب Great English Interior يكشف المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة
فيديو.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ
غرفة الطعام الفخمة في قصر واديسون
فيديو.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ
Spencer House
فيديو.. شاهد المنازل الإنجليزية الأكثر فخامة في التاريخ
Syon House في بريطانيا

 


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