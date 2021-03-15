صياد نيجيري يتناول سمكة نادرة مع أصدقائه ثمنها 2.6 مليون دولار

المواطن - الرياض

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تناول صياد سمك نيجري مع أصدقائه، سمكة نادرة من نوع “بلو مارلن”، وغير مخصصة للاستهلاك البشري ويبلغ ثمنها 2.6 مليون دولار.

ونشر الشاب النيجيري، الذي لم يكشف عن اسمه، صورة للسمكة النادرة باهظة الثمن، التي اصطادها في منطقة أندوني، وفقًا لموقع “بزنس إنسايدر”.

سمكة نادرة غير مخصصة للاستهلاك البشري:

وذكر موقع “سي إن بي سي”، فإن ثمن الرطل الواحد من السمكة يبلغ قرابة 32 ألف دولار، وقد يصل طول الإناث من هذه السمكة إلى 14 قدمًا، في حين قد يبلغ وزنها أكثر من 1985 رطلًا.

ولا تعد هذه الفئة من الأسماك مخصصة للاستهلاك البشري؛ نظرًا للكمية المرتفعة من الزئبق في لحومها، ولكنها تقدم نيئة في اليابان.

أماكن انتشارها:

أما عن أماكن انتشارها، ففي المحيطات الاستوائية تنتشر بشكل واسع، ويقبل صيادو الأسماك عليها؛ وذلك نظرًا لحجمها الكبير، وقدرتها القتالية، ومقاومتها الكبيرة.

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