صيني يلقي نفسه في فرن صهر الحديد بعد خسارته في البورصة

المواطن - متابعة

أقدم رجل صيني على إنهاء حياته بطريقة بشعة، بعدما ألقى بنفسه في فرن صهر الحديد المشتعل، وذلك بعد خسارته الفادحة في سوق الأسهم.

تفاصيل واقعة فرن صهر الحديد

وأفادت مصادر إعلامية أن الرجل الصيني البالغ من العمر 33 عامًا، والذي كان يعمل في شركة “باوتو ستيل” في منغوليا، فقده زملاؤه خلال عمله في المناوبة الليلة خلال الأسبوع الماضي، وبعد البحث عنه تبين أنه رمى نفسه في فرن الصهر.

وألقى الرجل بنفسه في فرن درجة حرارته أكثر من 1500 درجة مئوية، بعد أن خسر ما يعادل 9100 دولار في تداول الأسهم.

وانتشرت على شبكات تواصل صينية مقاطع مفزعة التقطتها كاميرات المراقبة للرجل وهو يلقي بخوذته في النار، ثم يتبعها في حفرة مصهر الحديد.

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