ضبط قائد مركبة قاد بتهور واصطدم بأخرى في عسير

المواطن - عسير

ضبطت إدارة مرور منطقة عسير، اليوم الأحد، قائد مركبة اصطدم بسيارة أخرى، وذلك خلال قيادته بتهور على طريق أبها خميس مشيط.

عقوبات:

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع تويتر، إنه سوف يتم استكمال الإجراءات النظامية بحق قائد المركبة، وتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقه.

فيديو متداول:

ويأتي هذا بعد تداول مقطع فيديو يوثق قيام قائد مركبة بصدم مركبة أخرى من الخلف خلال قيادته بسرعة عالية على طريق أبها – خميس مشيط، وتفاعل المرور لضبط المخالف.

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

تظليل المركبات:

وفي سياق متصل أعاد المرور السعودي التذكير بشروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح المرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال المرور السعودي إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

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