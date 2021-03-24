ضبط قائد مركبة ينقل لوحة إعلانات عملاقة على طريق عام

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على سائق مركبة يحمل لوحة إعلانات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

لوحة إعلانات عملاقة:

جاء ذلك في رد على مغرد نشر مقطع فيديو وثق من خلاله، قيام قائد مركبة بنقل لوحة إعلانات عملاقة على طريق عام.

ضبط سائق المركبة:

وقال المرور: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/859KTfKydI pic.twitter.com/L34mRPBo07 — المرور السعودي (@eMoroor) March 24, 2021

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