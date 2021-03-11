ضبط مواطن حاول سرقة كابل كهربائي مما تسبب في انفجاره بالخرج

المواطن - الرياض

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‏تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على قائد مركبة حاول سرقة أحد الكابلات الكهربائية من أمام منزل بالمحافظة.

انفجار كابل كهربائي:

وأوضحت أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقائد مركبة ترجل منها محاولًا سرقة قاطع كهربائي من أمام أحد المنازل بمحافظة الخرج؛ مما أدى إلى انفجاره؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بالشرطة في منطقة الرياض من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

اعتراف المتهم بالجريمة:

وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه من اتهامات، وتم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية في حقه.

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