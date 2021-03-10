ضبط 1 طن من الحطب المحلي بحوزة 3 مواطنين في الرياض

المواطن - واس

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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم طن واحد من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات في مدينة الرياض.

استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد / رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

منع بيع وتسوبق الحطب المحلي

وحث المالكي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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