ضبط 4 باكستانيين سرقوا معدات بقيمة 325 ألف ريال في الرياض

المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في عدد من جرائم سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء.

تفاصيل بيان شرطة الرياض

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (325) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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