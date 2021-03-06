ضمك يُباغت الأهلي ويُحرز ثلاثية خلال 13 دقيقة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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باغت فريق ضمك لاعبي النادي الأهلي، مُحرزًا 3 أهداف خلال 13 دقيقة في الشوط الثاني من مباراة الفريقين بالجولة الـ22 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قلة التركيز تقود فارس الجنوب لإحراز ثلاثية في الراقي:

وكان اللاعب منصور حمزي تمكن من إحراز الهدف الأول لـ فارس الجنوب بالدقيقة الـ55، ثم سجل اللاعب إيمليو زيلايا الهدف الثاني لفارس الجنوب من ركلة جزاء بالدقيقة الـ60 بعد خطأ من المدافع محمد خبراني لاعب الأهلي.

واستمر تراجع الأهلي، لينجح فارس الجنوب في إضافة ثالث الأهداف بالدقيقة الـ68، عبر اللاعب زيلايا بعد احتساب الهدف من قبل تقنية الفيديو.

ونجح النادي الأهلي من خلال جملة ثلاثية متقنة بين عمر السومة وسلطان مندش وعبدالرحمن غريب في إحراز الهدف الأول بشباك ضمك بالشوط الأول بين الفريقين.

وكان عمر السومة مرر الكرة لـ عبدالرحمن ثم من غريب إلى سلطان مندش ثم من مندش إلى غريب، الذي أودعها بكل سهولة في شباك حارس ضمك بالدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.

تشكيلة الأهلي وضمك:

وجاء تشكيل الراقي لمباراة ضمك مكونًا من: “محمد العويس، لوكاس ليما، محمد خبراني، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، نوح الموسى، علي الأسمري، إدريس فتوحي، عمر السومة، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب”.

أما تشكيل ضمك فجاء مكونًا من: “مصطفى زغبة، منصور حمزي، عبدالله العمار، سيرجيو فيتو، فاروق شافعي، بدر منشي، دوماجوش أنتوليتش، عارف آل حيدر، وليد حزام، إيميليو زيلايا، بودسكو كونستانتين”.

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