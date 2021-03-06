طبيب بحريني: التجربة السعودية في إدارة الكوارث الطبية تمنع تعارض الصلاحيات والمهام

المواطن- محمد داوود- جدة

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أشاد استشاري طب الطوارئ ومدير برنامج طب الطوارئ لتدريب الأطباء المقيمين بمستشفى قوة دفاع البحرين، رئيس رابطة طب الطوارئ البحرينية، الدكتور صلاح الغانم، بالبرامج التدريبية التي تنفذها السعودية في مجال الكوارث الطبية تحت إشراف الطبيب الدكتور خالد الأحمدي استشاري جراحة الإصابات والمدير الإقليمي لبرنامج الكلية الأمريكية للجراحين في السعودية، إذ كان له دور فعال في تأسيس البرنامج وعقد الدورات التدريبية لدينا في البحرين.

إدارة الكوارث الطبية:

وعن كيفية الاستفادة من الدورات والتجارب السعودية في إدارة الكوارث الطبية واستقطاب البرنامج في البحرين، قال: في البداية أوضح أن هذه الدورات تعتبر من أفضل البرامج التدريبية في مجال الكوارث الطبية، وهو برنامج مرخص دوليًّا وترجع ملكيته للكلية الأمريكية للجراحين وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية في عام 2012 تحت إشراف الدكتور خالد الأحمدي استشاري جراحة الإصابات والمدير الإقليمي لهذا البرنامج، والذي كان له دور كبير في إنجاح البرنامج، ونظرًا للثناء الكبير على هذه الدورات من قبل زملائنا الاستشاريين في السعودية، فقد أبدى زملاؤنا المسؤولون لدينا بمستشفى قوة دفاع البحرين بمدينة الرفاع، وعلى رأسهم اللواء بروفيسور خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، رغبتهم في الاستفادة من هذه التجربة ومشاركة المسؤولية في تدريب الكفاءات، وقد حظينا بدعم لا محدود من قبل الدكتور الأحمدي، وتم عقد الدورة وتأسيس البرنامج لدينا هنا وتدريب الطاقم الطبي وإصدار رخص المدربين، وقد شارك في الدورة العديد من الأطباء المدنيين والعسكريين وكذلك التمريض وأخصائيين الإسعافات الأولية وبعض الإداريين.

التنسيق والاستجابة السريعة:

وحول الفائدة من هذا البرنامج وما هي الخطة المستقبلية للارتقاء بفعالية الاستجابة للكوارث؟ قال: “في الحقيقة كنا نحن وجميع الزملاء على علم بنوعية وأهمية هذه الدورة، ولكن أثناء التدريب لمسنا مدى فعالية هذا البرنامج في تبسيط مبادئ الاستجابة للكوارث بشكل عملي يضمن استيعاب خطط الاستعداد والتنسيق والاستجابة السريعة، فجميع المشاركين أبدوا إعجابهم بمحتوى الدورة وكفاءة الطاقم التدريبي من زملائنا السعوديين، حيث كان لهم دور كبير في تدريب طاقم المدربين لدينا وقد تم اختياري لإدارة البرنامج بالبحرين، ونحن عازمون على إكمال المسيرة وإتاحة الفرصة للطاقم الطبي لدينا لرفع مستوى الاستجابة، ونشكر جميع المسؤولين لدينا في البحرين على الاهتمام البالغ والدعم السخي لإنجاح هذا المشروع، وتم عقد عدة دورات بعد مرحلة التأسيس وتأهيل عدد كبير من الممارسين الصحيين.

تقليل أضرار الكوارث:

وخلص الدكتور الغانم إلى القول: إن هذا البرنامج أضاف الكثير من المهارات الأساسية للاستجابة وكذلك رفع الوعي لدى الممارسين الصحيين عن مراحل الاستجابة للكوارث وأهمية إتقان المهام الأساسية لكل فرد مشارك في الاستجابة، وهنا يأتي الدور الفعال لهذا البرنامج في تدريب المشاركين على كيفية وسرعة الاستجابة بطريقة منسقة تمنع تعارض الصلاحيات والمهام وتضمن التقليل من أضرار الكوارث.

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