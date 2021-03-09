طرد كلبي بايدن من البيت الأبيض بسبب عض الحارس

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طرد كلبيه من البيت الأبيض وإعادتهما إلى مسقط رأسه في ولاية ديلاوير، بسبب سلوكهما العدواني.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن الكلبين من فصيلة چيرمين شيبرد أُعيدا إلى منزل عائلة بايدن في ديلاوير الأسبوع الماضي، بعد مهاجمة أحدهما موظفاً في البيت الأبيض، وذلك بعد نحو 6 أسابيع من انتقال بايدن وزوجته جيل إلى مقر الرئاسة.

الحالة الصحية للموظف غير معروفة

وقال التقرير: من الواضح أن حادث الهجوم كان خطيرًا بما يكفي لنقل الكلاب لاحقًا إلى مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، حيث سيبقيان هناك، مضيفًا أن الحالة الصحية للموظف لا تزال غير معروفة.

وضع كلاب بايدن في البيت الأبيض

وأخبرت جيل بايدن المذيعة كيلي كلاركسون، الشهر الماضي، خلال ظهورها في برنامج كيلي كلاركسون شو: لقد كنت متخوفة من عدم تأقلم كلابنا لأن لدينا كلباً عجوزاً وكلباً صغيراً جدًا، وبات عليهما أن يركبا المصعد، فهما ليسا معتادين على ذلك، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية مع الكثير من الناس الذين يشاهدونهما.

وقالت بايدن أيضًا إن المكان الوحيد الذي لا يُسمح فيه باصطحاب الكلاب هو على الأثاث، رغم أنها اعترفت بإمساك أحدهما، ميچور، يجلس على الأريكة، متابعة، في الحقيقة لقد دهسوا كل مكان.

وأوضحت الشبكة أن ميچور البالغ من العمر 3 سنوات، هو الأصغر بين كلبي بايدن، وقد عُرف عنه سلوكه العدواني في مناسبات متعددة، بما في ذلك القفز والنباح المستمران والهجوم على الموظفين ورجال الأمن في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الكلب الثاني يبلغ من العمر نحو 13 عامًا، وأنه بات هادئًا بسبب تقدمه في السن.

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