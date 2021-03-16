طريقة استعادة كلمة المرور في تطبيق توكلنا

المواطن - الرياض

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جدد تطبيق توكلنا التأكيد على الخطوات التي من خلالها يمكن استعادة كلمة المرور لمن سبق له التسجيل في التطبيق وفقد كلمة السر ولم يتمكن من الدخول.

وقال التطبيق ردًّا على استفسار بهذا الشأن: توكلنا يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة من خلال صفحة الدخول باختيار “نسيت كلمة المرور”، مع العلم أنه لإتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل في أبشر.

نصائح لتذكر كلمة السر في تطبيق توكلنا:

وينصح دائمًا بأن تكون كلمة السر لها دلالة خاصة لدى الشخص؛ حتى يسهل تذكرها مع مراعاة ما يلي:

ألا تكون كلمة السر عبارة عن رموز متتالية مثل 123 أو abc.

يجب ألا تكون كلمة السر سهلة التخمين مثل تاريخ الميلاد أو رقم الجوال.

يجب أن تتضمن كلمة المرور رموزًا خاصة مثل (@/$).

يجب أن تحتوى كلمة المرور على أرقام وحروف كبيرة وصغيرة.

يمكن تخليق كلمة مرور من خلال المزج بين أكثر من رقم أو صيغة.

طريقة تغيير الجوال:

وقال التطبيق ردًّا على مواطن قام بتغيير هاتفه في أبشر ولم يتم تفعيله في توكلنا: إن المواطن والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر، وعند تغيير الرقم لاحقًا في أبشر سوف يتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا.

التسجيل في تطبيق توكلنا:

وفي سياق آخر قال التطبيق: إن المواطن المتواجد داخل المملكة الذي ليس لديه بطاقة هوية يمكنه التسجيل باستخدام رقمه في سجل الأسرة، ويلزمه قبل التسجيل تعريف رقم في سجل الأسرة وجواله من أحد المسجلين في توكلنا.

وتابع التطبيق أن كل فرد مواطن أو خليجي أو مقيم أو زائر داخل المملكة أيًّا كان عمره سواء كان رب أسرة أو تابعًا أو مكفولًا يمكنه التسجيل، ويكون له حساب مستقل بتوكلنا.

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