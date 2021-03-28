طريقة استعراض نتائج اختبار القدرات العامة في قياس

المواطن - الرياض

يواصل مركز قياس في هيئة تقويم التعليم والتدريب إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية 2019- 2020 لمن استكمل الإجراءات ودخل الاختبار.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات:

وأتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاستعلام عن النتيجة اعتبارًا من اليوم الأحد من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع قياس

تسجيل الدخول باستخدام حساب قياس من خلال إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور.

الانتقال إلى الاختبارات المسجلة.

اختيار تبويب النتائج.

اختيار اسم الاختبار : القدرات العامة.

استعراض النتائج.

ما هو اختبار القدرات العامة ؟

وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أن اختبار القدرات العامة يعد مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع.

ويساعد اختبار القدرات، الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

يذكر أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها “النظري والعلمي”، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين.

ويركز الاختبار على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

ودعت تقويم التعليم الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري أبل وجوجل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر@Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

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