طريقة الحصول على بطاقة سيجنتشر مصرف الراجحي

المواطن - الرياض

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توفر بطاقة سيجنتشر لأصحاب الحساب الجاري في مصرف الراجحي العديد من المزايا والخدمات الراقية في جميع أنحاء العالم، حيث يتم قبول بطاقة الراجحي مدى سيجنتشر، في جميع الأماكن التي تحمل شعار الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) أو شعار فيزا العالمية، مما يتيح للعميل الوصول الفوري إلى حسابه عبر ملايين نقاط البيع في المحلات التجارية وأجهزة الصّراف الآلي في المملكة حول العالم.

رسوم بطاقة سيجنتشر:

هناك بعض الأعباء المالية التي يتحملها العميل مقابل الاستفادة من خدمات بطاقة سيجنتشر من بنك الراجحي، فعلى سبيل المثال يتم خصم 10 ريالات عند السحب النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، أما الاستعلام عن الرصيد في دول الخليج فيكون مقابل 3 ريالات، في حين تكون رسوم السحب النقدي دوليًّا في غير دول مجلس التعاون الخليجي 25 ريالًا، والاستعلام عن الرصيد في غير دول الخليج مقابل 3.5 ريال.

عروض التجزئة وصالات المطارات:

توفر البطاقة العديد من العروض الحصرية والخصومات الكبيرة في منافذ البيع الكبرى، إضافة إلى التسوق الآمن عبر الإنترنت عند استخدام بطاقة خصم مدى إنفنيت من مصرف الراجحي.

كما تتيح إمكانية دخول صالات كبار الزوار مجانًا في أكثر من 500 مطار دولي حول العالم بغض النظر عن الخطوط الجوية ودرجة السفر.

عروض المطاعم الحصرية:

كما يتمتع حامل البطاقة بعروض وخصومات وامتيازات حصرية في المطاعم المختارة العالمية المستوى عند الدفع باستخدام بطاقة خصم سيجنتشر من الراجحي.

كيف يمكن الحصول على بطاقة مدى سيجنتشر؟

لتحصل على بطاقة خصم مدى سيجنتشر يُرجى الاتصال بمدير العلاقات في مصرف الراجحي.

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