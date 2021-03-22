طريقة تحديث البيانات على منصة اعتماد

المواطن - متابعة

أكدت منصة اعتماد للخدمات المالية العامة الإلكترونية، أن تحديث البيانات بشكل مستمر على المنصة يساعد في استمرار إجراءات الأعمال وعدم توقف الخدمات المُقدمة للسجل التجاري.

6 خطوات للتحديث:

وكشفت المنصة على الصفحة الرسمية لها عبر تويتر، عن 6 خطوات لتحديث البيانات على المنصة، مشددة على ضرورة التأكد من صلاحية ملف المنشأة قبل بدء الخطوات، وجاءت الخطوات كالتالي:

الدخول على منصة اعتماد.

الضغط على رقم الهوية أعلى الصفحة.

تغيير السجل التجاري.

الضغط على التفاصيل للمنشأة التابعة أو المفوَّض عليها.

سيظهر خيار تعديل ملف المنشأة.

يمكنك تحديث المنشأة وبيانات التواصل.

أهداف منصة اعتماد:

وتعد منصة اعتماد منصة إلكترونية معتمدة للخدمات المالية العامة التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني مما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين الوزارة والجهات المستفيدة.

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