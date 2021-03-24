المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة.

متابعة المساعدة المقطوعة:

جاء ذلك ردًا من العناية بعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية على موقع تويتر، على استفسار في هذا الشأن، حيث قالت: إنه إذا تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لا بد من انتظار الصرف آليًا، ولا يوجد وقت محدد للصرف.

وتابعت الموارد البشرية: يمكن متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي من هنا.

تحسين العلاقة التعاقدية:

في سياق آخر، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أول أمس الأحد تستثني 6 فئات.

وأوضحت الوزارة، أن الفئات المستثناة هي: العمالة المنزلية، وعمال الزراعة والرعاة ومَن في حكمهم، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن.

وكذلك العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، إضافة إلى أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجته وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم، وكذلك لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

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