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طقس تبوك غير مستقر حتى السادسة مساءً
شبه انعدام في مدى الرؤية

طقس تبوك غير مستقر حتى السادسة مساءً

2021/03/24
الساعة 12:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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طقس تبوك غير مستقر حتى السادسة مساءً
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم , تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء .
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس اليوم: 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكونًا لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل وتبوك والشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض) مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.


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