طلال سام حرض الأطفال على الانتحار ببث مباشر وداخلية الكويت تتدخل

المواطن - متابعة

اسمع الخبر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية استدعاء الفنان طلال سام، بعد اتهامات بـ “تحريض الأطفال على الانتحار”، من خلال بث مباشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وقالت الداخلية الكويتية في تغريدة عبر تويتر: إنها استدعت “الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

ولم تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن احتجازها لـ”سام” أو استدعائه لسماع أقواله قبل عرضه على النيابة العامة.

طلال سام:

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا للفنان طلال السمندان، المعروف بـ”طلال سام”، يقوم فيه الأخير برمي هاتفه المحمول أثناء البث المباشر من الطابق الثاني، بعد أن كان يقول: “جاهزين يا أطفال”.

وفي المقطع المتداول علقت امرأة بقولها: إن طلال سام “يكلم الأطفال للانتحار من خلال رمي أنفسهم من الأعلى”.

وقالت إنها حذرته من قبل بعد أن كررها أكثر من مرة، وختمت: “عندكم القرار”، في إشارة واضحة إلى السلطات.

شارك الخبر







شارك الخبر