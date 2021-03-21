طلب قيمته 30 مليون ريال يُنقذ الأهلي من أزماته

المواطن - محمد سمعه

يمر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بفترة صعبة من الناحية الفنية جعلت الفريق يتراجع في نتائجه، وذلك بعد أن خسر 5 مباريات متتالية كان آخرها ضد نادي الفتح.

لماذا طلب الأهلي 30 مليون ريال ؟

وقال الإعلامي وليد الفراج إن مجلس إدارة الراقي طلب من كل محبي الراقي سواء أعضاء شرف وغيرهم دفع 30 مليون ريال للنادي من أجل تسديد قيمة مستحقات مالية متأخرة، وأيضًا تجهيزًا للصفقات التي ينوي الفريق إبرامها بالفترة المقبلة.

وأكد الفراج على أن مجلس إدارة الراقي برئاسة عبدالإله مؤمنة ينتظر الحصول على 30 مليون ريال، من أجل إنقاذ الفريق من أزماته المختلفة، بعدما عانى الأمرين منذ بداية الموسم.

عمومية طارئة في الراقي يوم 4 إبريل

وأعلن الأهلي مساء أمس السبت، بعد الخسارة من الفتح عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الأحد 4 إبريل المقبل لمناقشة أوضاع الفريق والنادي بشكل عام.

وجاء بيان الراقي كالتالي حول موعد الجمعية العمومية غير العادية: “بناء على موافقة وزارة الرياضة، يُعلن الراقي عن عقد عموميته غير العادية مساء الأحد 4 إبريل في تمام السابعة مساءً”.

وأضاف البيان: “سيتم عقد الاجتماع في قاعة الأمير بدر بن فهد بمقر النادي، فيما سيُعلن عن إجراءات وترتيب الحضور قبل الموعد المحدد”.

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