طليقة مؤسس أمازون تتزوج معلم أطفالها 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تزوجت الزوجة السابقة لـ مؤسس أمازون جيف بيزوس، ماكينزي سكوت، والتي اشتهرت أيضًا بكونها أغنى مطلقة في العالم، من مدرس علوم في مدينة سياتل، كان يدرس لأطفالها.

من هو الزوج الجديد؟

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الزوج الجديد هو دان جيويت، ويبلغ من العمر 50 عامًا، وهو مدرس علوم في مدرسة سياتل ليكسايد الخاصة، حيث درس أطفال ماكنزي وبيزوس.

والمدرسة مخصصة للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، وتبلغ كلفة الدراسة فيها 38 ألف دولار في السنة، ومن بين الخريجين المشهورين في المدرسة، بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت.

ولم يتضح بعد متى جرى زواج سكوت وجيويت، أو منذ متى وهما في علاقة، لكن ذكر الزوجان زواجهما السبت الماضي، في منشور على Giving Pledge، وهو موقع يتعهد فيه المليارديرات والمليونيرات بتكريس ثروتهم للآخرين، والقيام بأعمال خيرية.

وفي الوقت نفسه، غيرت ماكنزي صفحة سيرتها الذاتية على موقع أمازون، لتقول إنها تعيش في سياتل مع أطفالها الأربعة وزوجها الجديد دان جيويت، كما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال زواجهما أيضًا.

وقال مؤسس أمازون، جيف بيزوس تعليقًا على ذلك: دان رجل رائع، وأنا سعيد من أجلهما.

ويُذكر أن ماكنزي التي تقدر ثروتها الآن بنحو 53 مليار دولار، قد انفصلت عن أثرى رجل في العالم، جيف بيزوس، في عام 2019 بعد زواج استمر 25 عامًا، وأثمر عن 4 أطفال.

ثروة ماكنزي سكوت

ومنذ طلاقها من بيزوس، كرست سكوت، التي ساعدت في إنشاء أمازون، جزءاً من ثروتها للمحتاجين، وتبرعت بما يقرب من 6 مليارات دولار في العام الماضي وحده.

وفي منشور على موقع Medium في ديسمبر الماضي، كشفت ماكنزي أنها قدمت 4.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة السابقة لمئات المنظمات الخيرية، في محاولة لمساعدة أولئك الذين تضرروا من جائحة كورونا ماليًا.

وفي يوليو الماضي، تبرعت بمبلغ 1.68 مليار دولار إلى 116 منظمة غير ربحية، وجامعة ومجموعات تنمية مجتمعية، ومنظمات قانونية، كما تعهدت بالتبرع بمعظم ثروتها، بعد أن تركها طلاقها من أغنى رجل في العالم، بحصة تساوي 4% في قيمة أمازون العملاقة، أي 19.7 مليون سهم.

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