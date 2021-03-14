ظاهرة غريبة عانى منها الأهلي بعد خسارته أمام النصر

المواطن - محمد سمعه

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عانى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي من ظاهرة غريبة وذلك بعد خسارته من نادي النصر يوم الخميس الماضي بهدفين لهدف.

وأصبح الراقي يُعاني كثيرًا في أرضه عندما يواجه أي فريق وكان آخرها نادي النصر.

الراقي لم يتمكن منذ 1971 يومًا، من الفوز على النصر في أرضه بجدة وبالتحديد منذ عام 2015.

واستمرت هذه الظاهرة الغريبة على الأهلي، وانتهت بالخسارة من النصر بنتيجة 2-1 في الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة بجدة يوم الخميس الماضي.

الأهلي لم يذق طعم الفوز على النصر بجدة في 5 لقاءات

وكان الراقي انتصر في آخر مرة على النصر بجدة برباعية مقابل هدفين، ووقتها أحرز السوري عمر السومة ثلاثية في شباك العالمي، ولكن بعد ذلك تقابل الفريقان في 5 مباريات بالدوري في جدة، فاز النصر في 3 لقاءات وانتهت مباراتين بالتعادل.

جمهور الراقي يترقب تفاصيل الجمعية العمومية الطارئة

يذكر أن جمهور الراقي ينتظر إعلان إدارة عبدالإله مؤمنة اليوم الأحد عن موعد عقد جمعية عمومية طارئة بالنادي لمناقشة أوضاع النادي بالفترة الأخيرة.

وكان موسى المحياني مدير الكرة الأسبق في الراقي، أعلن أول أمس الجمعة عن تلقيه دعوة لحضور الجمعية العمومية في النادي.

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ناديي الهلال والشباب صاحبي المركزين الأول والثاني.

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