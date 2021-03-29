أرامكو: نجاح إعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لـ صدارة للكيميائيات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” أنها أبرمت اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات وتعديل بعض شروط الترتيبات التجارية لشركة صدارة للكيميائيات فيما يتعلق بشراء مواد اللقيم والتسويق لمنتجات صدارة النهائية.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون ذات الأولوية لشركة صدارة للكيميائيات، وافقت أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال “داو” على تقديم ضمان بما لا يزيد عن مبلغ قدره 3.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي أصل مبلغ الدين ذي الأولوية، وذلك بما يتناسب مع ملكيتهما في شركة صدارة للكيميائيات، وهو ما يعد أقل بكثير مقارنة بالضمانات المقدمة سابقًا البالغة 10 مليارات دولار أمريكي والتي تم الإفصاح عنها وقت اكتمال مشروع صدارة فـي نوفمـبر 2020.

زيادة كمية الإيثان والبنزين:

كما أبرمت أرامكو السعودية وشركة داو (و/ أو الشركات التابعة لهما) وصدارة للكيميائيات اتفاقيات بغرض تزويد لقيم إضافية عن طريق زيادة كمية الإيثان والبنزين الطبيعي التي يتم توريدها عن طريق أرامكو السعودية وزيادة تدريجية في حقوق أرامكو السعودية في تسويق المنتجات النهائية التي تنتجها صدارة للكيميائيات وذلك من خلال الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تخضع لشروط معينة متفق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة صدارة للكيميائيات طرف ذي علاقة بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، نظرًا لكونها أحد تابعيها؛ إذ تمتلك شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نسبة 65% من رأس مال شركة صدارة للكيميائيات.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 65.24 نقطة ليقفل عند مستوى 9482.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، وأسلاك، والمجموعة السعودية، وملاذ للتأمين، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وأسواق عبدالله العثيم، وساسكو، وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.40%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، والإنماء، وإعمار، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، ومتطورة، والجوف، وصادرات، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23733.30 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 848 صفقة.

شارك الخبر







شارك الخبر