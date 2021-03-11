إصابات كورونا الجديدة في الرياض 164 وإجمالي الحالات الحرجة بالمملكة 538

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (267) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (371850) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2947) حالة من بينها (538) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (381348) حالة، توفي منهم (6551) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (390) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض ، المنطقة الشرقية 66، منطقة مكة المكرمة 48، منطقة الحدود الشمالية 30، منطقة المدينة المنورة 29، منطقة القصيم 15، منطقة حائل 10.

كما سجلت كل من مناطق عسير، الجوف، جازان 7 حالات في كل منهم بينما سجلت منطقة نجران 3 حالات فيما كانت أدنى الحالات المسجلة في كل من منطقتي تبوك والباحة بواقع حالتين في كل منهما.

شارك الخبر







شارك الخبر