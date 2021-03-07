اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثي تجاه المدنيين في السعودية

المواطن - الرياض

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أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه السعودية.

وأضاف التحالف أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تم رصد عدد من الطائرات المسيّرة المفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال التحالف إنه تم تدمير 5 طائرات مسيّرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين بطريقة متعمدة ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

نعمل على حماية المدنيين

وأضافت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن “نعمل على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط .

التحالف يمارس ضبط النفس:

وأوضح العميد المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب ، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تدمير مرافق ومنصات الإطلاق

وبين العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر ، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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