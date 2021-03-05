التحالف: نمارس أعلى درجات ضبط النفس مع انتهاكات ميليشيا الحوثي

المواطن - الرياض

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أكد التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أنه يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الصارخة للقانون الدولي الإنساني.

وقال التحالف: إنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

التحالف يستهدف الحوثي:

ونشر التحالف مقطع ڤيديو يوضح عملية عسكرية لاستهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه المملكة واستهداف العناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

وأوضح الڤيديو استخدام الميليشيا الحوثية لمركبات مدنية تتبع للميليشيا في نقل الطائرات بدون طيار المفخخة لمواقع الإطلاق، وكذلك استخدام الأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية لعملية الإطلاق وظهور العناصر الإرهابية بالزي المدني أثناء عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي قد صرح بأن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط .

وبين العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر ، مؤكداً أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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