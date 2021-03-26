الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا في سماء نجران

المواطن - الرياض

تمكنت الدفاعات السعودية اليوم من اعتراض صاروخ باليستي حوثي في سماء نجران بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

استهداف جامعتي نجران وجازان

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن أمس نجاح الدفاعات السعودية في اعتراض هجمات حوثية بطائرات بدون طيار مفخخة حاولت استهداف جامعتي نجران وجازان وعدد من الأعيان المدنية في خميس مشيط .

اعتداءات حوثية متكررة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، صرح بأن محاولة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان مساء يوم الخميس ( 25 مارس 2021 م ) اعتداء تخريبي جبان، لا يستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية بعينها، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية واستقرار الإمدادات النفطية، وكذلك حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما يظهر عبث المليشيا الإرهابية لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية نتيجة هذا العمل التخريبي.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير (8) طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

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