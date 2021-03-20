حالات كورونا الجديدة في الرياض 171 وإجمالي الوفيات بالمملكة 6602

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (271) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (374135) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3916) حالة من بينها (587) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (384653) حالة، توفي منهم (6602) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (382) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 172، المنطقة الشرقية 69، منطقة مكة المكرمة 58، منطقة حائل 21، منطقة القصيم 13.

كما سجلت كل من منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة 9 حالات في كل منهما بينما سجلت منطقة عسير 8 حالات وتبوك 7 والجوف 7 حالات فيما كانت أقل الحالات المسجلة في مناطق جازان ونجران والباحة التي سجلت كل منهم 3 حالات فقط.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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