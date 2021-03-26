حالات كورونا الجديدة في الرياض 213 وأدنى الإصابات في نجران

المواطن- الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (372) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (376203) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (4452) حالة من بينها (630) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (387292) حالة، توفي منهم (6637) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (510) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 213، المنطقة الشرقية 94، منطقة مكة المكرمة، 79.

في حين سجلت كل من منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة 20 حالة في كل منهما فيما سجلت منطقة حائل 19، ومنطقة القصيم 18 ومنطقة عسير 14، ومنطقة تبوك 10 ومنطقة جازان 7 ومنطقة الباحة 6.

وكانت أقل الحالات المسجلة اليوم في كل من منطقتي الجوف ونجران بواقع 5 حالات في كل منهما.

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