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حرس الحدود يحبط تهريب 1.5 طن حشيش في شرورة

حرس الحدود يحبط تهريب 1.5 طن حشيش في شرورة

2021/03/05
الساعة 4:38 مساءً
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حرس الحدود يحبط تهريب 1.5 طن حشيش في شرورة
المواطن - واس

نجح أبطال حرس الحدود في إحباط محاولة تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر بمحافظة شرورة.

وصرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية بقطاع شرورة التابع لمنطقة نجران تمكنت – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في مثل تلك الحالات وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

حرس الحدود حرس الحدود


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