شاهد.. لحظة إطلاق القمر السعودي شاهين سات

المواطن - الرياض

نشرت قناة الإخبارية مجموعة من مقاطع الفيديو، وثقت من خلالها لحظة إطلاق الصاروخ الروسي “سيوز -2” الحامل للقمر السعودي “شاهين سات” صباح اليوم الاثنين.

يذكر أن الصاروخ انطلق من قاعدة بايكونور في كازاخستان ويحمل على متنه القمر السعودي “شاهين سات”.

فيديو | لقطات من إطلاق الصاروخ الروسي "سيوز -2" الحامل للقمر السعودي "شاهين سات" #الإخبارية pic.twitter.com/ANrUOK3iyW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2021

ويأتي إطلاق القمر الصناعي “شاهين سات” اليوم استكمالًا لإنجازات السعودية في مجال الفضاء.

صور عالية الدقة للأرض

وقد قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتصنيع وتطوير القمر الصناعي شاهين سات بالشراكة مع وكالة space LINA الأمريكية، والذي يهدف إلى تقديم صور عالية الدقة للأرض من مدارات منخفضة بواسطة حمولتي تلسكوب ذي دقة عالية للغاية في التصوير.

التعريف التلقائي لتتبع السفن

كما يقدم القمر الصناعي شاهين سات نظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية بدقة عالية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

يذكر أن موعد إطلاق الصاروخ الفضائي الذي سيحمل “شاهين سات”، كان مقررًا له أول أمس (السبت)، إلا أن وكالة الفضاء الروسية أجلت إطلاقه بعد اكتشافها زيادة في الجهد.

فيديو | إطلاق الصاروخ الروسي "سيوز -2" الحامل للقمر السعودي "شاهين سات" #الإخبارية pic.twitter.com/4fVXC5wbpL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 22, 2021

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