فرض حظر التجول الجزئي في الكويت لمدة شهر

المواطن - متابعة

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قرر مجلس الوزراء في الكويت خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر التجول الجزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل لمدة 12 ساعة.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية فإن موعد فرض الحظر الجزئي وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل.

حالات كورونا في الكويت

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت اليوم الخميس تسجيل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 196497 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1105 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 167 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12071 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 11208 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1822389 فحصًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 31ر15 في المئة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1125 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 183321 حالة.

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