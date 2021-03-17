متحدث الصحة : ضبط مخالفة إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم ضبط مخالفة الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

وقال العبدالعالي: إنه لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا منصة تطبيق صحتي.

ولفت إلى أن الحجز لأخذ لقاحات كورونا متاح للجميع ومجانًا عبر التطبيق في كافة مواقع تقديم التطعيم.

لقاح كورونا آمن

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في وقت سابق أن جميع لقاحات كورونا في المملكة آمنة، مشيرًا إلى أن لقاح أسترازينكا آمن وفعال، وجرى اختباره قبل اعتماده، نافيًا ما يتردد بشأن تعليقه لمدة 48 ساعة، مبينًا أن الإجراءات المتخذة من الدول الأوربية كانت خطوة احترازية فقط.

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