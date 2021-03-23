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عارف: البعض يُكرس أن ما يُقدمه الاتحاد منجز!
بعد تحسن مستوى الفريق هذا الموسم

عارف: البعض يُكرس أن ما يُقدمه الاتحاد منجز!

2021/03/23
الساعة 7:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عارف: البعض يُكرس أن ما يُقدمه الاتحاد منجز! فريق الاتحاد - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي جمال عارف استغرابه من تكريس البعض أن ما يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الموسم الرياضي الحالي هو إنجاز كبير.

عارف يُعلق على مستوى الاتحاد هذا الموسم

وقال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نتفق على أن الاتحاد يقدم مستوى مختلف عن الموسمين الماضيين لكن الغريب تكريس البعض أن ما يقدمه الفريق هو منجز !!”.

وتابع: “الواقع أن الاتحاد لا يقبل إلا بالمنصات وقد ذكرتها مع بداية الموسم أن العميد إذا ما دعم صفوفه بمهاجم وإضافة عنصر دفاعي سيكون منافسًا شرسًا.. حضر المدافع ولم يحضر المهاجم !!”.

الاتحاد
لاعبو العميد

العميد هذا الموسم

وتحسن أداء العميد بشكل لافت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، و3 نقاط عن الشباب الوصيف.

وودع العميد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا، بعد الهزيمة ضد الفتح في دور الـ8، فيما نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

العميد في كأس محمد السادس
لاعبو العميد


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