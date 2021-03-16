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عارف يُعلق على تمنيات عدم تتويج الاتحاد والنصر!
ضمن مواجهات كأس الملك

عارف يُعلق على تمنيات عدم تتويج الاتحاد والنصر!

2021/03/16
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عارف يُعلق على تمنيات عدم تتويج الاتحاد والنصر! الناقد الرياضي جمال عارف
المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الرياضي جمال عارف انزعاجه من تمني البعض عدم تتويج فريقي الاتحاد والنصر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الحالي.

عارف يُعلق على تمني البعض رؤية بطل جديد

وعلق جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “نبغى نشوف بطل جديد!!.. هذه جملة سمعتها كثيرًا هذه الأيام”.

وتابع: “يعني ما نبغى نشوف الاتحاد والنصر أبطال لهذه الكأس الغالية!!.. الذين يرددون هذه الجملة هم أصحاب ميول للأندية التي خرجت أنديتهم، ليس حبًا في الأندية التي لم يسبق لها تحقيق اللقب بل أمنية للأندية المنافسة على البطولات”.

مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

ونجح الفيصلي والتعاون في خطف بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الباطن والقادسية بالأمس بنتيجة 2/1.

الباطن ضد الفيصلي
لاعبو الفيصلي يحتفلون بالهدف – المصدر @saudiFF

وانطلقت، قبل قليل، مباراة النصر ضد العين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تُختتم منافسات الدور ذاته مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الفتح.

النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC


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