عارف يُعلق على محاولة التقليل من الاتحاد!

المواطن - مروة نبيل

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أبدى الإعلامي جمال عارف استياءه من محاولة البعض التقليل من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن البعض يخشى انتفاضة العميد.

عارف يُدافع عن الاتحاد

وقال جمال عارف: “عندما تحصر المنافسة على الدوري بين الهلال والشباب فهذه وجهة نظرك لكن أن تحاول الإسقاط على الاتحاد بالقول إن الفتح حقق المفاجأة بحصوله على الدوري 2013 فهذه نكتة”.

وتابع عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “من يحاول الانتقاص من العميد الكبير ربما تاريخه في الرياضة لا يسعفه ومتأكد أن أكثر من يخشاه هو وفريقه الاتحاد”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة جمال عارف، ودافعت الجماهير عن العميد وأشادوا بماضيه وبطولاته، مؤكدين أنه يعود بقوة وقادر على تحقيق مزيد من الانتصارات والبطولات.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويُقدم العميد مستوى مميزًا خلال الفترة الماضية، ونجح في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع العميد رصيده إلى 41 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 45 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني.

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