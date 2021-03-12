عبادي الجوهر يجدد عقده مع روتانا ويكشف عن هديته في عيد الفطر

المواطن - الرياض

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شهد المقر الرئيسي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” في العاصمة الرياض، أمس، اجتماعًا عقد بين سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات والنجم السعودي عبادي الجوهر، تم فيه توقيع عقد تجديد التعاون بين الطرفين.

الألبوم في عيد الفطر:

كما تم الاتفاق على موعد صدور الألبوم الجديد لعبادي الجوهر في عيد الفطر القادم 2021؛ كي يكون الألبوم هدية لمحبي هذا المطرب الكبير.

واعتبر سالم الهندي تجديد التعاقد مع عبادي الجوهر أمرًا كان محسومًا في ظل العلاقة الوطيدة التي تربط عبادي بشركته “روتانا”، وما قدماه سويًّا من نجاحات مشتركة سواء على صعيد الأغاني والحفلات، أو في جانب إدارة أعمال المطرب التي تتولاها الشركة.

وقال الهندي: “المرحلة القادمة في اتفاقية تعاقدنا ستتضمن أفكارًا وخططًا جديدة نتدارسها مع عبادي تواكب الاتفاقيات العالمية التي أبرمتها روتانا مؤخرًا، هذا إضافة إلى المستجدات الراهنة في سوق صناعة الأغنية”.

عبادي الجوهر يشكر روتانا:

من جانبه، توجه عبادي الجوهر بالشكر إلى روتانا التي يعتبرها منزله، مسترجعًا بالذاكرة العلاقات الطيبة التي تربطه بالشركة خلال مشواره الحافل بالنجاحات والعطاءات، وصداقته الوطيدة مع الرئيس التنفيذي للشركة، واعدًا محبيه بألبوم يحمل الكثير من المفاجآت التي تنسجم مع فكر وذوق الجمهور السعودي والخليجي والعربي المحب لفنه.

الطريف أن اتفاقية تجديد التعاقد لم تخلُ من الشفافية بين الطرفين، إذ أشعل فيديو انتشر جامعًا عبادي وسالم الهندي مواقع التواصل الاجتماعي، عندما مازح “أبو فواز” صديقه “أبو ساره” قائلًا له: سبق أن وعدنا الجمهور أن يكون موعد صدور ألبومك في شهر فبراير الماضي لكن هذا لم يتحقق؛ لذلك نريد منك أن تعدهم بموعد جديد نفي فيه معهم”، وهنا أوضح عبادي أن أمورًا فنية وإدارية أجلت الأمر، معلنًا أن موعد صدور الألبوم النهائي سيكون في عيد الفطر المقبل.

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