عبدالإله العمري يخطف الأنظار مع الأخضر

المواطن - مروة نبيل

ظهر عبدالإله العمري بشكل مميز في الدقائق التي لعبها مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكويتي، ونجح في تسجيل هدف رائع بالرأس؛ لينال إشادة كبيرة.

المنتخب السعودي يفوز على الكويت

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكويتي، مساء اليوم الخميس، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، وانتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأتي مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد الكويت وديًا، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهة فلسطين المقبلة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

إشادة بمستوى عبدالإله العمري

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع مباراة السعودية ضد الكويت، إلا أن العمري نال إشادة كبرى على مستواه، واعتبروا أنه الأبرز ويستحق المشاركة باستمرار، وذلك بعد دخوله كبديل عند الدقيقة 68.

وعلق الإعلامي عبدالعزيز المريسل قائلًا: “ومن أول لمسة يا بطل وحش أبو ناصر وحش.. وأي خدمة”، وكتب الناقد الرياضي مبارك الشهري: “عندما يلعب كثير ممن لا يستحق احذر أن تقتل من يستحق.. عبدالإله العمري مرجلة وموهبة”.

وقال الإعلامي فلاح القحطاني: “عبدالاله العمري وهدف من أول لمسة.. ما شاء الله لا قوة إلا بالله”، وكتب الإعلامي أحمد الجدي: “عبدالإله العمري لاعب الشهر في الدوري السعودي.. من أول دقيقة يشارك ويسجل هدف المنتخب السعودي الأول”.

وكتب “جوستافو”: “عبدالإله العمري نجم كبير وسيكون مستقبل الكرة السعودية القادم.. أتمنى من جمهور النصر دعم هذا النجم الكبير وحتى لو انخفض مستواه استمروا بدعمه لأنه يبقى الأفضل إمكانات وأيضًا حمايته من انتقادات المتعصبين الزرق”.

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