عبدالإله المالكي: سنتفادى هذا الأمر في مباراة فلسطين

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، على صعوبة مباراة الأخضر ضد فلسطين، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في تصفيات مونديال 2022.

وعد عبدالإله المالكي لجماهير الأخضر:

وتحدث المالكي قائلًا في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد” : “سنحاول ألا نتعجل اللعب ضد فلسطين، حتى لا تكون الأمور صعبة علينا، وسنقاتل من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث للوصول إلى الصدارة”.

وأضاف المالكي: “ميزة المدرب هيرفي رينارد أنه يتابع مباريات الدوري، ودائمًا يُرسل لي مقاطع فيديو من أجل تصحيح الأخطاء، وسندخل مباراة فلسطين وشعارنا الفوز فقط”.

وواصل عبدالإله المالكي قائلًا: “أتمنى من الجماهير والإعلاميين دعم المنتخب بكل لاعبيه، وعدم التركيز على الأندية، نحن هنا نركز فقط ليفوز المنتخب السعودي، وهذا هو الشيء المهم”.

الأخضر يواصل تحضيراته:

وأجرى لاعبو المنتخب مساء أمس، حصة تدريبية على ملعب جامعة الملك سعود، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

شارك الخبر







شارك الخبر