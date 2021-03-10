عبدالرحمن بن مساعد: بعض الهلاليين وصفوني بالمثالي وهذه نصيحتي لتخفيف التعصب

المواطن - محمد سمعه

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كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهلال الأسبق، عن نصيحته من أجل تخفيف التعصب الرياضي بين الجماهير.

وتحدث ابن مساعد لـ برنامج “الموقف” المذاع على قناة السعودية قائلًا: “يجب أن يكون هناك خطاب عقلاني من رؤساء الأندية ووزارة الرياضة لتخفيف التعصب بين الجماهير، وأنا لا أؤيد فكرة خروج التعصب الرياضي عن إطار التشجيع وحب فريقك، لأن الأمر يتطور بشكل غريب وهذا لا يفيد ويجعل أشخاص آخرين متربصين بسبب ما يحدث”.

وأضاف عبدالرحمن بن مساعد: “رؤساء الأندية مهمتهم أكبر من أجل تخفيف التعصب وعدم تأجيج جماهيرهم، حتى لا يتطور الأمر، بجانب أن الأمر بدأ يقل بشكل ملحوظ بسبب محاسبة وزارة الرياضة لمن يُخطئ”.

وأضاف ابن مساعد: “بعض جماهير الهلال كانت تصفني بالمثالي، وأنا أُظهر تعصبي وتشجيعي لفريقي وسط الأفراد المحيطين بي، ولكنني لا أحبذ ولا أؤيد خروجه خارج النطاق الرياضي والتشجيعي”.

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