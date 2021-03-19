عبدالعزيز بغلف في مرمى الانتقادات!

المواطن - مروة نبيل

تعرض عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف لانتقادات قوية، بعد الجدل الذي أثاره مؤخرًا بشأن المكافآت التي منحها لنجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

عبدالعزيز بغلف يُثير الجدل بشأن المكافآت

وكان عبدالعزيز بغلف قد أكد أن حمدالله لم يستلم المكافأة المالية التي قدمها له، قبل أن يرد المهاجم المغربي عبر “تويتر”، ويؤكد الحصول عليها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى عبدالعزيز بغلف الجدل الذي أُثير، وأكد أنه وقف مع الكيان دون التطلع لأي منصب، ودافع عنه ودعمه، معتذرًا إذا تم فهم طريقته بشكل خاطئ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتقادات قوية لعضو شرف النصر

وانتقد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، عضو الشرف النصراوي، وقال عادل عصام الدين: “عبدالعزيز بغلف يتدخل في بعض التفاصيل.. الأمير خالد بن فهد يدعم وهو بعيد عن الأضواء”.

وقال فيصل الجفن: “فترة بغلف مضرة لنادي النصر”، وعلق طلال آل الشيخ قائلًا: “الأهم من المال هو إدارته.. عبدالعزيز بغلف ليس معنى أنه يدفع يمكنه تخريب كل شيء”.

وتابع تركي السهلي: “العضو الذهبي تجاوز القانون ويظن أنه فوق النادي والجماهير و”القانون”.. مهما تضخمت وضُخمت لا تظن أنك فوق السلطة.. يجب محاسبة هذا العضو.. لماذا تسبب بكل هذه الفوضى؟.. هذا الرجل ضحية “للوهم”.. والنصر اُبتلي بالمنتفعين، تضرر بسببهم ضررًا بليغًا”.

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