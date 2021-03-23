عبدالله الحمدان يُعلق على إصابته بـ كورونا

المواطن - مروة نبيل

تمنى نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول، عبدالله الحمدان العودة إلى الملاعب بشكل أفضل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أول تعليق من عبدالله الحمدان بعد إصابته

وكان المنتخب السعودي قد أعلن بالأمس عن سلامة جميع اللاعبين باستثناء عبدالله الحمدان الذي جاءت عينته إيجابية، ليتم استبعاده من معسكر الأخضر في الرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال عبدالله الحمدان عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.. الحمد لله على كل حال، شدة وتزول ونرجع أحسن وأقوى من أول بإذن الله.. شكرًا لكل اللي سأل وما ترون أي بأس بإذن الله”.

وأثارت إصابة عبداالله الحمدان بفيروس كورونا حالة من الجدل بشأن اختلاطه بلاعبي المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم خلال معسكرهم الحالي في الرياض، قبل أن يوضح الاتحاد الكويتي الحقيقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

معسكر المنتخب السعودي:

ودشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، معسكره الإعدادي بالأمس، استعدادًا لمواجهة الكويت وديًّا، وفلسطين ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويخوض الأخضر معسكرًا في الرياض خلال الفترة من 22 وحتى 30 مارس، وسيتخلله 7 حصص تدريبية بمشاركة 27 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المعسكر عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر